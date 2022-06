Tendências de Decoração de Interiores em 2015

Os sofás com chaise longue são, cada vez mais, os grandes eleitos na altura de mobilar a sala de estar. Esta mistura entre o formato/tamanho do sofá normal e a extremidade alongada tornam esta peça de mobiliário num objecto que transmite uma enorme sensação de conforto e de modernidade. Para além disso, o sofá com chaise longue permite um melhor aproveitamento e optimização de espaços, uma característica essencial nos dias em que correm em que as casas se querem funcionais. Com este tipo de sofá é-nos permitida a ampliação do assento sem, com isso, se ocupar mais espaço da sala, oferecendo-nos toda uma margem de manobra para jogar mais confortavelmente com a decoração. Repare que, com um sofá assim, não é essencial ter um repousa pés ou outro sofá mais pequeno de apoio. Acreditamos que é a peça-chave para uma boa sala e um investimento a considerar!