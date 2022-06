Uma mesa de jantar, quatro cadeiras e muitas sugestões

Já falámos de cadeiras de cores diferentes, mas a opção de mesa com cadeiras de design diferentes também pode funcionar bem. Esta mesa está completamente integrada no ambiente que a rodeia, é na realidade o complemento entre as cores e as formas, o que liga todo o conjunto. Veja como mesmo utilizando duas cadeiras de design diferentes, nenhuma delas se anula, cada uma tem o seu destaque e a sua função no ambiente. Com cores como o branco, preto e com um material como a madeira à partida será uma combinação que tem tudo para correr bem, por isso não tenha medo de arriscar.