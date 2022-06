O que é nacional é bom – 15 arquiteturas distintas

O que toca à nossa pátria, país e nação deixa-nos sempre de coração mole, isso é claro… Portugal é motivo de muito orgulho em diversas áreas e campos da vida, tal como a arquitetura. O que se tem visto por aí, é claramente para nos deixar orgulhosos e com vontade de mostrar ao mundo, do quão somos capazes, do quão somos bons e pioneiros em tantas coisas. E é isso mesmo, hoje mostramos ao mundo 15 projetos absolutamente soberbos, todos distintos e especiais à sua maneira. Não perca mais tempo e à distância de um clique descubra casas que o inspirarão, talvez a erguer a sua! Boa visita!