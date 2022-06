Uma casa moderna com design único

Já se imaginou a habitar este espaço? Com tamanha luz natural que invade esta sala de estar a partir do grande envidraçado em L que emoldura o jardim e a piscina, nós não conseguimos imaginar outra coisa! Paredes que suportem peças de arte a combinar com um mobiliário escandinavo poderiam contrastar na perfeição com a lareira que se situa no centro deste espaço. Já do outro lado da parede, uma mesa de centro metálica faria o contraste perfeito com o chão revestido a tábuas de madeira.