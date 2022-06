Habitação Portuguesa De Dois Andares Cheia De Tradição

Já no interior, vê-se a vontade de criar contrastes com a fachada. Aqui, apesar do imenso uso do branco nas paredes e tectos de forma a clarear os espaços, a madeira é um dos principais protagonistas. No hall de entrada, para além de criar uma relação espacial com a sala de estar devido ao ripado aqui introduzido, cria também uma certa privacidade, separando fisicamente o espaço de passagem dos espaços de permanência.