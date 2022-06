Casa modular de sonho à beira rio

A pensar nos amantes do campo e da natureza assim como em quem se preocupa com o meio ambiente, a homify 360 decidiu mostrar-lhe mais um projecto de arquitectura modular. Assim sendo iremos apresentar-lhe a Treehouse Riga, uma tipologia habitacional compacta e flexível com base no sistema de construção modular. Com um total de 44 m², este projecto realizado pela empresa de construção Jular Madeiras irá simplesmente encantá-lo.Com uma linguagem arquitectónica bastante minimalista, destaca-se através dos seus materiais, e detalhes construtivos de alta qualidade. Um protótipo habitacional de excelência, que visa dar resposta à procura de novos edifícios de habitação com áreas e custos reduzidos, e que sejam amigos do ambiente.