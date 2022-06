12 sugestões para desfrutar do Verão em pleno

A palavra VERÃO desencadeia um sentimento de grande e pura felicidade. Geralmente, com ela associa-se as férias, o descanso, o relaxe, a tranquilidade, o convívio, o bem-estar… Enfim, o tempo deixa de ser tempo. Os horários deixam de ser fixes… há flexibilidade, boa disposição, risos e sorrisos, brincadeiras e gargalhadas… Há simplesmente aquilo que chamamos de: viver! Hoje , trouxemos-lhe como um pequeno guia para desfrutar na perfeição estes dias de verão. Como sabe o tempo passa a voar, por isso há que aproveitar com toda a pujança estes dias, porque daqui a nada é inverno outra vez… Delicie-se com estas 12 magníficas inspirações, mas sobretudo tenha elas como sugestões para copiar. Sem mais demoras, que venha o VERÃO!