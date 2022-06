10 casas de banho que o encantarão!

Já pensou em personalizar a sua casa de banho quase tanto quanto o seu quarto? A verdade é que esta divisão é tão pessoal quanto o nosso quarto. É onde nos arranjamos de manhã e nos preparamos à noite para um óptimo sono. Se quer personalizar esta divisão, nada melhor do que as molduras e quadros decorativos. Nesta casa de banho, a fazer companhia às molduras temos os suportes pretos com as velas, bem como as flores cor-de-rosa. Cria-se então um cantinho muito acolhedor, simpático e com personalidade.