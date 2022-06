Toca a arrumar com estas 8 ideias!

A roupa no nosso quarto é sempre, mas sempre um drama! Consigo também, não é verdade? Acumulamos, guardamos e ficamos sem espaço. O roupeiro torna-se pequeno e pouco prático, já que não nos podemos enfiar lá dentro (dava jeito às vezes para encontrar uma peça de roupa). Por isso, é que esta solução nos agradou muito…

Invés do roupeiro, que ocupa mais espaço do que outra coisa, podemos construir o nosso closet, tal como fizeram nesta inspiração. Com varas, prateleiras, caixas e tapar tudo com uma bela cortina de veludo, pode obter-se um closet de sonho dentro do quarto. Ganha-se espaço e sobretudo praticidade.