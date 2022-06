Dez sistemas de arrumação para cozinhas!

Os apreciadores de vinho são também exigentes no que toca ao seu armazenamento. Há toda uma ciência no que diz respeito a esta coisa das garrafeiras. Os entendidos dizem que as garrafas devem estar em determinada posição com a temperatura ideal e num local seco. Saberão do que falam. Quando recebemos convidados, gostamos de os impressionar com um bom vinho e nada como ter mesmo à mão a nossa pequena colecção guardada para momentos especiais. Veja o exemplo desta garrafeira, de uma casa no Porto, que só tomou de empréstimo uma pequena parte da cozinha para que fosse possível dispor, numa fileira organizada na vertical, as garrafas. Para além de ocupar muito pouco espaço, é um design bonito, funcional e muito fácil de executar.