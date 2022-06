Cozinhas por medida: 10 desenhos actuais!

Nos dias que correm fazer as refeições na cozinha é algo muito comum e as razões para isso são várias. Em primeiro lugar é muito mais prático já que quase tudo está à distância de um braço estendido e depois, igualmente importante, tudo se concentra na mesma divisão e isso é óptimo. Mas bom, para que isto aconteça é necessário que a sua cozinha por medida seja pensada para tal. No exemplo que lhe apresentamos, claramente a cozinha foi pensada neste sentido, já que a mesa que aqui se encontra tem mais do que o seu espaço vital. Se tem a certeza que fará a maioria das suas refeições na cozinha, aposte em ter um espaço agradável, para que as suas refeições sejam belos momentos em família.