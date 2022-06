As aparências às vezes enganam

A casa de hoje é toda ela uma autentica descoberta. Iremos até ao máximo, mais precisamente à região de Oaxaca, onde os profissionais Root Studio projectaram esta moderna vivenda. Apesar da fachada não ser interessante nem muito menos chamativa e atraente, o seu revestimento alaranjado esconde uma grande surpresa.

Os requisitos do cliente eram fundamentais: uma construção rápida, uma casa bonita, um orçamento baixo e manter a árvore que havia dentro do terreno. A resposta dos profissionais: um desenho em forma de L rodeado de árvores e distribuindo-se à volta de um pátio central, com janelas que ligam as áreas sociais, com muita iluminação natural, espaços amplos e uma mistura de estilos – rústico vs industrial. Na planta térrea situam-se todas as zonas sociais, como a sala de estar, de jantar, a cozinha e um quarto de banho. As escadas na sala de estar levam-nos ao piso superior onde se encontram os quartos e um closet.

Basta de conversas, só irá realmente perceber ao que me refiro depois de ver as fotos seguintes…