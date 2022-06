S3arquitectos associados

Nesta imagem final é possível ter uma ideia geral de todo o território em que a casa está emergida. Um colorido de cores dominado pelo ocre do solo, o verde das árvores circundantes e o caiado da casa relacionando-se com o do céu. Um lugar de paz e isolamento seguros.

Nesta perspectiva da casa vemos um espaço no rés-do-chão que serve como garagem para os carros e no piso superior vemos um grande volume suspenso que se corresponder a um dos quartos da casa. A partir da observação da planta da casa é possível compreender espacialmente a distribuição da casa. No exterior tal como não podia deixar de faltar numa casa algarvia, observa-se uma piscina que se encontra na parte descendente do terreno.

Este é sem dúvida um projecto bem conseguido e harmonioso, um prazer e deleite para os seus proprietários e respectivos convidados.