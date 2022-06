Arquitetura clássica numa casa muito moderna

A arquitetura moderna é definitivamente uma tendência! Por todo o país, e também aqui na homify, todos os dias vemos projetos de estilo cada vez mais moderno e contemporâneo, com linhas simples e materiais de excelente qualidade, deixando para trás a ornamentação da fachada e outros artifícios arquitetónicos para dar lugar a composições muito mais limpas com base no volume e na forma do projeto.

No entanto a arquitetura clássica não está totalmente posta de lado no panorama mais lato, e a espaços encontramos projetos como este que hoje lhe vamos mostrar, um híbrido perfeito entre arquitetura moderna e linhas tradicionais que produziu uma casa com muitas das características da arquitetura moderna, mas com um aspeto bastante tradicional da zona onde se localiza.

Vamos então viajar até ao México para conhecer a Residência Diana, criada pelos arquitetos ’Excelencia en Diseño’, uma casa de estilo colonial com toda a modernidade da arquitetura contemporânea!