Um fantástico apartamento colorido

Nos quartos foi mantida a paleta de cores claras na maioria das superfícies, apenas com um detalhe de cor rompendo com a monocromia do espaço. No quarto principal, um charmoso azul água decora o espaço e se funde num subtil contraste com os tons castanhos da roupa de cama. O espaço dedicado ao toucador, aproveitou o espaço com zona de armazenamento e organização de objectos. Através da porta aberta é possível vermos a casa de banho e identificar o seu estilo moderno e paleta de cor branca.