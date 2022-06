8 varandas perfeitas para aproveitar o Verão

Numa grande parte das vezes, a varanda (pelo menos a maior) é contígua à sala de estar. Com as suas grandes janelas, fazem com que haja um acesso directo entre estes dois espaços. Desta maneira, somos capazes de aumentar a área da sala de estar se tivermos as janelas abertas! Isto é óptimo, pois consegue agradar a gregos e troianos, isto é, os mais encalorados e fumadores na rua, enquanto que os mais friorentos podem ficar no sofá da sala! Mais: se a varanda for suficientemente larga, pode ter uma mesa onde se façam algumas refeições, sempre que o tempo permitir e sempre que o leitor desejar!