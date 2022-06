Top 5 e os 5 projectos mais frescos da semana

Hoje conheceremos o projecto de uma casa sub-urbana com uma superfície total de 120m2 chama pelos seus autores de Casa Blanca en La Hornilla. Este projecto foi pensado propositadamente para uma casal jovem de advogados. O arquitecto do gabinete 1.61 Arquitectos foram os responsáveis por esta obra que procurou distribuir os ambientes da casa em um desenho arquitectónico compacto, deixando livre quase 50% da superfície do terreno para o jardim.

Os clientes contavam com um orçamento reduzido para a construção desta casa localizada em Alta Gracia na Argentina e a mesma apenas foi levava em diante pois conseguiram um crédito de 46,098€ A imagem exterior da casa está definida por uma caixa totalmente branca que contrasta com a paisagem circundante, mantendo um escala que a compõe com as árvores existentes. Convidamo-lo a conhecer os detalhes deste projecto através das seguintes imagens.