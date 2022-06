Arquitecto Nuno Ladeiro, entre o Design e a Arquitectura

Nuno Ladeiro é um arquitecto português que se dedica não só à prática arquitectónica mas também à do Design. Em 1996 abriu o seu atelier em Lisboa e desde então tem desenvolvido actividade no campo da Arquitectura, Urbanismo, Design de Interiores e Design Industrial. No ano de 2000 lançou-se em novos desafios profissionais e estendeu o seu domínio além-fronteiras, através da realização de Design Industrial para empresas internacionais. A sua equipa tem demonstrado competência, experiência e conhecimento em diferentes domínios na área do projecto, e o seu trabalho tem reflectido uma atitude contemporânea, com soluções integradas com o mais alto nível de precisão e qualidade.

As suas principais áreas de projecto incluem: o planeamento urbano, os edifícios públicos e privados, escritórios, habitação unifamiliar, hoteis, lojas e Design Industrial. Nuno Ladeiro formou-se em Arquitectura e mais tarde tirou um mestrado em Design pela Domus Academy, em Itália, onde foi aluno de Andrea Branzi, Stefano Giovannoni, Alberto Meda, Dante Donegani entre outros. Já foi premiado várias vezes quer em Portugal, quer no estrangeiro e, referenciado em publicações da especialidade como a Archdaily ou a Designboom, duas plataformas de referências nas respectivas áreas. Durante os últimos 15 anos tem trabalhado em Arquitectura e Design, com empresas internacionais, como consultor e designer de novos produtos para o mercado. Actualmente é ainda, director do curso de Design na Universidade Lusófona do Porto, crítico de Arquitectura e Design e director do MID (Movimento Internacional de Design).