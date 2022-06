No homify 360º de hoje damos-lhe a conhecer um volume muito especial, uma moradia que é quase escultórica mas é também um bom lugar para viver. O projecto é da autoria do gabinete GRAU.ZERO ARQUITECTURA, do qual já conhece certamente alguns projectos de excelência que lhe fomos apresentando por aqui. Segundo os autores: ''Com a utilização da implantação máxima permitida pelo terreno, na sua projecção vertical, resultou a volumetria do edifício. A ideia de relacionar o pensamento escultórico com o arquitectónico, tornando-os ambíguos, foi neste caso proposto ao requerente como uma premissa de trabalho, que desde logo foi interpretada como uma mais valia para o resultado final do projecto.''

Espacialmente o projecto privilegia a relação com uma escola do estado novo existente, a partir do alçado norte. Na sua organização espacial, privilegiou-se a relação da habitação com uma escola primária estado novo existente, a partir do alçado norte da habitação. Também para o programa as referências escultóricas foram inspiração. Procurou-se romper com algumas das formas de identificação arquitectónicas, nomeadamente janelas para o exterior que foram utilizados no menor número possível. A iluminação/ventilação dos quartos acontece a partir de pequenos pátios individuais.

Vamos conhecer…