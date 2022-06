10 cozinhas com fornos embutidos para copiar em casa

Antigamente as cozinhas eram separadas das casas. Eram o lugar onde os criados e os empregados faziam as refeições para os patrões e onde também se alimentavam. Claro, que os proprietários dessas casas não usavam o mesmo espaço para as refeições e tinham outros maiores e mais luxuosos.

Com a evolução da sociedade, a cozinha passou a estar integrada e a fazer parte da casa. Com isso ela passou a estar inteiramente ligada a outras divisões e também com o passar do tempo a mesma diminuiu de tamanho e ficou mais compacta. Assim surgiram as cozinhas com electrodomésticos embutidos e encastrados, onde todo o espaço é aproveitado ao máximo e por isso deve também ser aproveitado ao máximo.

Seguindo a ideia, o forno embutido aparece como um trunfo. Se antes era um electrodoméstico de grande volume, que era necessário mas que atrapalhava nas actividade onde eram necessário mais espaço. Agora ele pode ser embutido em móveis ainda maiores que ele, de maneira que quase se torna imperceptível na paisagem da cozinha, mas continua presente e a executar sua função.

Neste artigo falaremos sobre 10 casos interessantes de fornos embutidos, um caso cada vez mais comum nas nossas cozinhas, ocupando o mínimo espaço possível com a máxima eficiência que podemos imaginar!