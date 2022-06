Casa deslumbrante num espelho de água

A habitação, bastante ampla e minimalista é recebida por um jardim também minimalista com gravilha branca e várias palmeiras, os muros são em pedra. Neste espaço de entrada combinam-se várias texturas e tonalidades que lembram paisagem do mediterrâneo, que é realmente onde nos encontramos. Este jardim esconde um pouco o que se passa do lado de lá, como o elemento de água que se torna assim um elemento surpresa.