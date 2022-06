6 ideias para tornar a sua casa mais saudável

Para ajudar a reduzir a pegada ambiental, pode começar por usar painéis solares e depois ir introduzindo, gradualmente, outros elementos que tornam o planeta numa casa bem mais agradável e duradoura. Fica uma pequena lista do muito que pode fazer pela sua carteira e pelo ambiente: opte por vidros duplos, coloque termóstatos programáveis que criam uma temperatura ideal em casa, use reservatórios de água para reutilizar a água das chuvas, isole as paredes e use pisos de massa térmica.