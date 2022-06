Dez tapetes de luxo disponíveis on-line

Os tapetes estão para o chão como as cortinas para as janelas. São importantes para vestir uma divisão, torná-la mais confortável, fazê-la saber a casa . Nem todas as pessoas são apreciadoras destes têxteis. Seja porque os acham pesados ou por motivos de saúde, preferem dispensá-los. Mas, a verdade, é que há uma enorme variedade de tapetes, carpetes e passadeiras no mercado que, de uma forma e de outra, conseguem colmatar estas desvantagens.

Estamos, porém, certos de uma coisa. Goste-se ou não de ter estes objectos decorativos em casa, a verdade é que a tapeçaria é uma arte milenar – data do século III a.C. e terá surgido na Grécia – que, ao longo dos séculos, ofereceu ao mundo verdadeiras obras de arte. Hoje em dia, muitos são os profissionais que se debruçam sobre esta forma de fazer arte, criando as suas próprias peças ou recuperando as antigas, como é o caso do património anatólio, na Turquia.

Cientes disso, hoje escrevemos este artigo em que lhe mostramos dez marcas de tapetes ao redor do mundo. Venha saber um bocadinho mais sobre elas e não se esqueça que estão todos disponíveis on-line em diferentes cores e tamanhos!