Uma casa de Verão surpreendente

No piso superior encontram-se como é habitual as zonas mais íntimas e sossegadas assim como varandas sobre a paisagem. A ligação entre pisos é feita por uma escadas muito moderna e original, com estrutura metálica como moldura e vidro em toda a guarda. É uma solução muito interessante. Repare o que está por baixo do espaço de escadas?! A televisão, boa ideia não é?! Assim a luz do sol por exemplo não interfere e o espaço está bem aproveitado. Conheça aqui outros espaços de escadas inspiradores. O candeeiro suspenso, de bolas brancas é bem especial pois cria um ambiente leve no espaço.