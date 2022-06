O charme de um telhado inclinado numa moradia moderna

Hoje mostramos-lhe uma moradia de arquitectura bem moderna, na cidade de Almansa. Com um design marcado por linhas rectas e puras em combinação com a tipologia de telhado inclinado, que lembra algo mais tradicional. A ideia principal de composição é baseada num plano branco que se dobra sobre si mesmo numa espiral ao redor do volume principal.

A habitação inclui com uma cave para estacionamento de veículos e sala de máquinas. No piso térreo encontram-se os espaços sociais como a sala de jantar, a cozinha e ainda o quarto de hóspedes. Já no primeiro andar encontram-se os quartos.

O projecto é da autoria do gabinete ARQUBO ARQUITECTOS, com sede em Almansa, no sudeste de Espanha.