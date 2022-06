6 ideias que vão transformar o seu sótão!

Pode haver muita vida no sótão, basta que esteja disposto a dar-lhe um toque de magia. Sente-se numa cadeira no meio do seu sótão. Comece a imaginar como o pode tornar atrativo, útil e funcional. Se juntar a essa cadeira uma cama, acredite que em breve irá transformar o seu sótão sem uso, num cantinho no qual vai querer dormir todos os dias.