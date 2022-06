10 cozinhas abertas para celebrar o verão

Haverá ligação com o exterior mais bela do que esta? A cozinha da imagem é parte de um apartamento situado na Foz do rio Douro e está aberta para a varanda que tem uma paisagem de sonho. Uma paisagem das mais belas do mundo! Imagina um fim de tarde de verão a ver o pôr-do-sol e a tomar uma bebida, com tudo o que precisa na cozinha ali ao pá? Um sonho…

A cozinha foi planeada ao detalhe para cumprir com os requisitos do cozinheiro mais exigente. Num estilo prático e ultra moderno, a aposta cromática assenta no branco total, ampliando o espaço e permitindo total penetração da luz solar que reflete nas superfícies polidas, fazendo o rio entrar pelos interiores !