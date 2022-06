10 móveis e ideias originais para a sua televisão!

A primeira sugestão que lhe damos é este projecto do atelier Design Studio, em que a televisão está suspensa, num móvel de madeira, que se prolonga para o lado esquerdo, tendo bastante arrumação também, nomeadamente das gavetas compridas em baixo. Por cima do móvel, do lado esquerdo, existe ainda mais arrumação, fazendo com que toda a “composição” esteja muito bem distribuída. Uma particularidade deste móvel é a luz branca que surge por detrás dele e que faz a ligação com o branco dos móveis de arrumação do lado esquerdo. Esteticamente muito bonito!