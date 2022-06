Casa de praia rústica arrasa, construída com material barato!!

Para quem dá imenso valor ao ar do litoral e ainda adora o cheiro a terra e a chuva molhada, conseguir o melhor dos dois mundo pode não ser tarefa fácil. Quem sonha com este contacto próximo do litoral e da natureza, nada melhor do que ter uma casa que seja no meio da natureza, mas também perto da praia. Para ter uma ideia de como acolhedora pode ser esta mistura, o artigo de hoje leva-nos até ao litoral norte de São Paulo, à praia de Camburi.

Esta casa rústica foi projectada pelo gabinete RAC Arquitectura, e foi construída para uma família de surfistas que desejava morar num local com melhor dos dois mundos mas de baixo custo. Pensando nisto, os profissionais responsáveis apostaram no estilo rústico, com ideias simples e baratas. O interior da casa conta com amplas portas e janelas que permitem um contacto mais directo e contínuo com a natureza ao seu redor, fazendo da casa um espaço perfeitamente agradável para quem é apaixonado pela natureza.

Com as fotos seguintes irá perceber como a casa é especial e onde se consegue relaxar perfeitamente a ouvir o chilrear dos pássaros e ainda o som das ondas a quebrar.. Temos a certeza que irá gostar. Aproveite a viagem e inspire-se!