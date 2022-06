Quadrante, Engenharia e Consultoria

Uma casinha num monte alentejano faz parte do idílico de muitos de nós, apesar de ser um projecto concretizável apenas para alguns de nós. O projecto que se segue nas imagens anexas refere-se a uma encomenda privada para a implantação de uma moradia unifamiliar ao largo de Grândola. Concebida pelo arquitecto João Rainha Castro, o projecto data de 2005 tendo sido o ano da sua construção em 2008. Trata-se de uma moradia atípca na paisagem alentejana, sendo ao contrário da maioria, um volume de formas contemporâneas. Não obstante o conceito do projecto respeitou de certo modo, as tradicionais casinhas alentejanas, de paredes caiadas, telhados de duas águas, alçados simples e dimensões reduzidas.