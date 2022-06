Espaço considerado uma pérola do minimalismo

Hoje vamos até ao Porto, a segunda maior cidade do país. Uma cidade antiga cada vez mais vibrante e moderna. Queremos mostrar-lhe uma recuperação fantástica, bem no centro da cidade, entre fachadas muito características. E desta vez o espaço, neste caso num edifício histórico, não foi transformado numa casa moderna mas sim num escritório único. Em que o espaço pertencerá ao próprio autor PAULOSANTACRUZ.ARQUITETOS, um gabinete com sede no Porto com projectos modernos muito interessantes.

Apesar de ter apenas 55m2 o espaço é fantástico no que toca à exposição solar e a relação com a envolvente, sendo capaz de integrar todas as necessidades de um atelier contemporâneo. Um projecto diferente, curioso?! Vamos espreitar…