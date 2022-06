Quando o luxo e a tradição se unem

Em redor da habitação existe espaço suficiente para criar uma barreira de privacidade. É possível guardar os veículos no interior do edifício numa divisão especialmente concebida para tal: a garagem. O acesso à garagem é demarcado através de um percurso assinalado com cimento desenhado sobre o extenso relvado.

Como já referimos anteriormente, a habitação possui três pisos sendo que o inferior é a zona de cave/garagem. No piso térreo reservam-se as áreas de cariz mais social da habitação como é o caso da sala de estar/jantar, cozinha e instalações sanitárias. No piso superior situam-se os quartos, sendo este o nível mais privativo da casa.