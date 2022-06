Antes e depois – uma transformação incrível!

O tempo não pára e com ele ficam as marcas. Nas pessoas as rugas, nos edifícios fissuras. A área da reabilitação arquitectónica permite devolver nova vida a edificações cujas marcas se tornam evidentes com a passagem do tempo. Daí a sua importância não só para a preservação histórica mas também para a qualidade de vida do ser-humano.

O projecto que hoje lhe vamos mostrar é uma restauração fabulosa de uma edificação muito especial. Da autoria do profissional Edgardo Esquiliano Arquitectura, a casa 505 é um exemplo maravilhoso de como é possível devolver juventude a edificações abaladas pela extensão temporal.

Não vai acreditar quando vir o antes e depois deste edifício tão único e especial. O que antes era uma ruína converteu-se num verdadeiro luxo de habitação. Verifique!