10 varandas de sonho

Em pleno Verão, não há como não desejar estar ao ar livre! Um pequeno-almoço na rua, uma brincadeira com os miúdos, um passeio com o cão ou uma boa conversa acompanhada com um copo de vinho à luz das estrelas – tudo e qualquer coisa é um excelente motivo para vestir roupa fresca e sair de casa! Mas… e quando não dá para nos afastarmos muito do nosso cantinho? Ou porque não há tempo, ou porque há alguém doente, ou porque naquele momento não é prático… será que temos que ficar reféns, dentro de casa? Claro que não! Aproveite a sua varanda para sentir a brisa fresca e transportar-se de imediato para outras paragens. Se é daquelas pessoas sortudas por ter um espaço destes, tire o maior partido dele e faça com que seja o melhor da sua casa! Como? Deixamos-lhe aqui algumas imagens de outras varandas que o vão fazer chorar por mais! Fique connosco e delicie-se!