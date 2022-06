10 beliches = 2 x + Amor

A tal casinha na árvore que as crianças desejam ter… Mas há sonho que se podem concretizar, sobretudo se for com um beliche assim. Não só juntamos o útil, como o agradável, é que ainda por cima tem a via escorrega! A loucura fica de imediato instalada com um beliche fantástico assim!

Até nós adultos teríamos de experimentar esta pequena cabana… para adormecer ao luar com o filhote agarrado!

Mais ideias de beliches, neste livro de ideias.