10 armários para casas de banho especiais!

Depois de voltarmos do 'paraíso', chegamos à realidade da vida diária, mas com uma aterragem bem suave. Pois esta casa de banho é a nossa amiga, vejam como este armário consegue esconder a máquina de lavar a roupa. Sabemos que nem sempre este eletrodoméstico entra nesta divisão da casa, mas para os casos, em que, como eu, tem a máquina dentro da casa de banho, este armário é ideal, acreditem! Esconder um bloco branco dentro da mesma linha do mobiliário, é perfeito! Existe inúmeras soluções para as cozinhas, mas as casas de banho eram um pouco menosprezadas nesse sentido. Por isso, nota 20 para este armário que responde às nossas necessidades e ainda por cima com muita pinta!