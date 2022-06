11 casas espectaculares com janelas gigantes

Tal como na Farnsworth, casa de aço e vidro, ícone da arquitectura moderna do início do século XX, esta casa tira proveito das propriedades do vidro, eliminando todas as paredes da sala. Os painéis envidraçados que se prolongam do chão ao tecto criam a impressão de que a cobertura flutua no espaço e realçam a sensação de integração com a paisagem natural circundante. Aqui, o morador pode sentir-se em comunhão total com a natureza.