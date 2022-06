10 churrascos e assadores sensacionais – do gourmet ao tradicional!

A diferencia deste desenho para o que vimos anteriormente, é que enquanto no anterior predomina a madeira, aqui o material protagonista é o cimento. O alpendre em cimento acolhe uma churrasqueira semi oculta na parede. Este tipo de desenho é ideal para qualquer clima do ano, como é tapado e fechado pode ser usado com muito sol ou com dias de neve – assim, uma gralhada mista será muito benvinda em qualquer altura do ano. Esta ideia é espetacular!