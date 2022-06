Banheiras de hidromassagem no terraço: 10 ideias que o vão inspirar a colocar um!

Pode construir a sua banheira de hidromassagem com uma base de cimento como se fosse um alpendre e revesti-lo com azulejos criando um desenho muito original e personalizado; a vantagem deste tipo de desenho é que fica ao nível do piso e se pode parecer a um espelho de água.

Os modelos prefabricados vêm em diversos estilos, tamanhos e acabamento que a eleição pode ser complicada; dependendo do estilo decorativo de sua casa a melhor escolha será a que dialogue em harmonia com o resto do seu lar. Dentro da secção de acabamentos estão os rústicos, de cimento, metal e madeira, sendo esta última uma das opções predilectas pela sua capacidade de transmitir conforto. Prova provada ao ver esta imagem, certo?