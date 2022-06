Pedras perfeitas para jardins de encantar

As pedras para jardim são um mundo imenso, sem fim, sendo que que estas podem ser aplicadas com mais ou menos estudo ou até de forma mais ou menos aleatória, sendo que o resultado traz sensações positivas e ajuda a calibrar os momentos da vida.

Os jardins são revitalizantes, são cheios de vida, proporcionam sempre momentos bons e tranquilos, e por vezes dão a surpresa de uma nova flor ou um novos habitantes dependendo da altura do ano.

As pedras, dependendo do seu tipo e forma, trazem sensações diferentes mas sempre com uma mais-valia transversal a todas: o facto de ajudarem a descarregar energias. Quem nunca ouviu um concelho da mãe, avó ou amigo, para quando o carro provoca aquela má disposição nas curvas, a dizer para colocar ambas as mãos numa pedra que se fica logo bem-disposto? A verdade é que este facto se deve à carga energética de cada pedra. O campo magnético da terra atua permanentemente durante a formação de todas as rochas e por isso são todas diferentes.

Além das pedras naturais para jardim, outra opção também muito utilizada são as pedras artificiais. Além de pouparem a natureza do desgaste da exploração em demasia, as pedras artificiais podem ainda ter outras vantagens. Além de economicamente serem mais interessantes, ainda existem nas mais variadas formas, cores e texturas, podem levar qualquer tipo de tratamento impermeável ou apenas são mais fáceis de encontrar.

As pedras para jardim, além de serem todas diferentes, podem ainda ser aplicadas de diversas formas, consoante o objetivo final.

Ficam 10 exemplos de como as pedras para jardim podem criar ambientes diferentes!