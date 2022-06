Casa renovada e decorada por apenas 22 mil euros

Numa casa, o mobiliário importa para o nosso bem-estar quotidiano, não só pela sua funcionalidade, como também pela componente estética. Por vezes, para se obter qualidade é necessário fazer um investimento maior do que aquele que prevíamos. Mas, também é verdade que há peças que fazem toda a diferença num espaço e que podem durar por muitas gerações. No livro de ideias de hoje, vamos conhecer uma casa que foi totalmente remodelada e decorada com peças vintage que surgem misturadas com outras mais modernas. Uma coisa é certa. Não falta personalidade a este apartamento. Quer conhecê-lo?