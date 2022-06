Uma casa única e encantadora!

Agora sim, estamos nos interiores. A sala surpreende-nos com formas curvas e cores quentes. Uma parede curva à entrada dá uma aparência suave e harmoniosa. Uma casa com interiores quase sem ângulos rectos e esquinas – quase toda arrendondada e circular. O tecto de cor branca, permite que a luz natural proveniente das janelas reflicta e ilumine os interiores. As cores amarelo, vermelho e laranja, são tonalidades quentes que criam um ambiente acolhedor. O mobiliário e a decoração são as suficientes neste espaço. Esta habitação em curvas é acentuada com o desenho e forma do pavimento, promovendo que a energia flua sem obstáculos. Recordemos que este aspecto seja o mais importante para o tema do Feng Shui – que tudo flua e siga um caminho natural…