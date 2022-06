Jardins de inverno ideais para espaços de sonho

A nossa sobrevivência depende inteiramente no verde no nosso planeta. Os jardins de inverno na sala são os mais prazenteiros de desfrutar, uma vez que ajudam a relaxar todos os dias. Por isso é sempre importante ter plantas em cada divisão, e as salas não são excepção.

São as plantas que nos dão, além do oxigénio, a tranquilidade e a paz num meio citadino, frutos para comer, tubérculos para acompanhar, e ainda os aromas que tão bem sabem num prato feito com amor no final do dia.

Pensando de fora para dentro da caixa, aproveitar umas férias para viajar e ficar a conhecer uma selva do mundo é fantástico, tem-se conhecimento das várias espécies não só de plantas mas também de animais. Passear no parque da cidade e ver todas as semanas o crescer de mais um raminho é tranquilizador, e ajuda a apaziguar o ritmo frenético com que a semana passa. Em casa, ter um jardim de inverno na sala permite descontrair ao cuidar das plantas, escolher várias espécies de plantas para o compor, e ainda ver como crescem de dia para dia.

Escolher as espécies de plantas a aplicar no jardim de inverno na sala implica ter conhecimento da temperatura média a que estará a casa na maioria dos dias, cuidado constante de rega e limpeza, e por fim sempre muito amor. Em compensação, as flores poderão ser as mais fantásticas, e a selva acaba por crescer até à sala, criando sensações de bem-estar diárias.

A criação de um jardim de inverno na sala pode ser feita de variadas maneiras, com diferentes aplicações de certos materiais ou mesmo apenas com a plantação de plantas delicadas em vasos para interior.

Deixamos alguns exemplos do que um jardim de inverno de sala poderá ser.