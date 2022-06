7 ideias que demonstrarão a sua paixão por Design de Interiores

A iluminação artificial desempenha um papel fundamental na conquista de um lugar com estilo e prazeroso. Este papel deve ficar a cargo dos vários candeeiros que instalar em casa, seja no tecto, embutidos na parede, no chão, de pé, na secretária ou como parte integrante de um móvel. Se estudou com cuidado o espaço de sua casa, sabe que através da iluminação pode melhorar a sua geometria, a sua sensação de dimensão e conforto, acentuando as características que mais lhe interessam para cada momento do dia.

É possível superar o papel tradicional e funcional de um sistema de iluminação interna e obter efeitos impressionantes se se concentrar no que outros tipos de iluminação podem fazer por si. Se instalar e desenhar a luz de sua casa cuidadosamente, todo o ambiente vai ganhar uma maior sofisticação.