11 quartos infantis para deliciar as crianças

Os quartos das crianças devem respeitar o seu mundo encantado, sem dúvida nenhuma. Seja a sua grande paixão as princesas da Disney ou os super-heróis da Marvel, o desporto ou um dos ramos das artes, é importante que o quarto do seu filho reflicta a sua personalidade para que a sua personalidade se desenvolva de forma estruturada e o mais coerente possível. Não queremos com isto dizer que tem que investir rios de dinheiro a compor o quarto dos mais pequenos – até porque eles crescem rápido e os seus gostos facilmente mudam, conforme os amigos e as influências que sofrem do mundo externo -, simplesmente há que ter em consideração os seus gostos e tentar adaptar este espaço ao seu imaginário. No final, terá crianças felizes, que verão no seu quarto o seu próprio reino! E com algum jeito, ainda consegue acabar com as birras na hora de ir dormir…