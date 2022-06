Família constrói casa de sonho num terreno muito estreito

A sala, na sua simplicidade, tem uma atmosfera ordenada. A luz do espaço é verdadeiramente especial. Entra pelas diversas aberturas, inundando o ambiente e contrastando com o pavimento escuro de madeira que traz calor ao espaço. As grandes janelas que vão do piso ao tecto estão resguardadas com cortinas que garantem a privacidade dos moradores. As cortinas, por sua vez, estão integradas no tecto, o que faz da área mais alta do que aquilo que realmente é.