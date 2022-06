Os melhores conselhos para ter uma casa rústica

Hoje, queremos convidá-lo a acompanhar-nos na visita de uma bonita moradia fora do Rio de Janeiro, no Brasil, projectada pela empresa Flavio Berredo Arquitetura e Construção. O projecto combina, na perfeição, o estilo rústico e natural com alguns elementos de linha mais moderna, o que dá muito mais personalidade ao espaço. Para além disso, e como veremos na nossa visita, o cenário em que a casa se situa é ideal para usar materiais como a madeira, o bambu e a pedra. É um grande projecto rústico da homify. Venha conhecê-lo.