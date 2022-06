5 excelentes ideias para aproveitar a varanda

Num clima ameno como o de Portugal, não raros são os dias em que quererá tirar partido do sol. E que melhor do que uma cama de rede no exterior para repousar, ler um livro ou ouvir música? Arranje um bom suporte para a sustentar e escolha uma cama de rede com um bom tecido em termos de qualidade e estética. A melhor parte é que ela não precisa de estar lá sempre. Se precisar de mais espaço na varanda, pode removê-la e voltar a colocá-la mais tarde. Assegure-se de que ela não interfere com a distribuição dos móveis e que combina com o resto da decoração. Se gosta da ideia, visite o perfil do estúdio Márcio Verza.