Escadas como nunca as viu. Comprove!

Uma escada é muito mais do que uma escada. Poderá tornar-se um excelente ginásio. São ótimas para tonificar as pernas e os degraus para fazer abdominais. A prática de exercício físico não faz apenas bem ao corpo, a sua mente também vai agradecer. Além disso, vai olhar para situações de stress com outros olhos. Procure na internet programas de exercícios que pode fazer nas escadas de sua casa.