7 ideias IMPERDÍVEIS de armários para casa de banho

Arrumar não é sinónimo de esconder. Podemos ter móveis que deixam em aberto o que temos por lá, sem parecer tudo desarrumado. Basta fazê-lo com sentido, alternando elementos bonitos com outros do dia-a-dia. Como vê nesta casa de banho utilizaram arrumações abertas, como uma estante na vertical e outra debaixo do lavatório.

Com algum cuidado consegue ter um casa de banho bem ordenada e sobretudo atrativa, nem que seja só para si!